Vernieuwde Poelbergsite in Tielt: 'ideale rustpauze voor wandelaars, fietsers en gezinnen met kinderen'

In Tielt is de vernieuwde Poelbergsite officieel geopend. Een nieuwe toeristische trekpleister, met vernieuwd terras en een grote speelzone.

Het is een echte kuitenbijter, de 45 meter hoge Poelberg. De hoogtemeters zijn dus aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars. Maar de Poelberg heeft ook andere troeven. Zoals genieten met het gezin, tot rust komen, een drankje drinken...

Kinderen voorrang

Nu de site helemaal vernieuwd is, moet de Poelberg de toeristische trekpleister van de streek worden. De brasserie kreeg een frisse look, er zijn nieuwe fiets- en wandelroutes en ook voor de allerkleinsten is er veel aandacht.

"De kinderen krijgen hier voorrang. We hebben een hele mooie picknickruimte en een speelruimte achteraan", zegt schepen van Toerisme Hedwig Verdoodt.

Klooster

Tot 1985 stond boven op de top een klooster en een meisjeschool. Ook nu is daar nog het een en ander van terug te vinden.

"Achteraan het gebouw hangt een hele mooie foto van hoe het vroeger was. De meisjes in rijtjes op de koer, heel streng luisterend naar de strenge nonnen die hier waren."

Subsidie

Ook de provincie investeerde mee in de vernieuwde Poelbergsite, die perfect past in het plan om meer rustplaatsen voor fietsers en wandelaars aan te leggen.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: "Tegen eind volgend jaar willen we in elke West-Vlaamse gemeente minstens een mooie picknickzone realiseren. De teller vandaag staat op 35." Ofwel, over de helft.