Vernieuwde landschapspark De Stationsput opent in Eernegem

Het lokaal bestuur van Ichtegem ontvangt al zijn inwoners om kennis te maken met de vernieuwde omgeving aan het landschapspark De Stationsput in Eernegem. De volledige omgeving van de Stationsput is omgetoverd tot een prachtig domein van stille recreatie en natuurbeleving.

De herinrichting van de omgeving aan de Stationsput langs de Groene 62 is eindelijk klaar. In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen is de omgeving uitgebouwd tot een landschapspark waar stille recreatie en natuurbeleving centraal staan.

West-Vlaanderen investeerde onder andere in een rustpunt voor fietsers, natuurlijke speelvoorzieningen voor kinderen, picknicktafels en ligbanken. Omdat de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in januari niet kon doorgaan door de corona, zijn alle bezoekers van Ichtegem welkom om kennis te laten maken met het vernieuwde landschapspark tijdens een lentereceptie.