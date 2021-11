De Gouden Boomstoet is opgebouwd rond het huwelijk van Karel De Stoute en Margaretha van York in 1468. Eerder is de stoet al eens ingekort, nu is de vernieuwing ingrijpender. Dat vraagt nog wel wat tijd, en daarom is de eerstvolgende editie niet volgend jaar, maar pas in augustus 2024. Daarna rijdt de Gouden Boomstoet weer elke drie jaar uit.