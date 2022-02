Vernieuwde gebouwen voor 17 West-Vlaamse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert meer dan 5,5 miljoen euro in zeventien schoolbouwprojecten in West-Vlaanderen. “Kwaliteitsvol onderwijs gaat samen met kwaliteitsvolle infrastructuur en daarin blijven we investeren."

Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Vlaanderen investeert deze regeerperiode drie miljard euro in schoolinfrastructuur - een half miljard meer ten opzichte van de vorige regeerperiode.

Meer dan 5,5 miljoen euro

In Blankenberge ontvangt Sint-Jozef Sint-Pieter 3,2 miljoen euro voor een nieuwbouw, verbouwings- en omgevingswerken. Het betreft een verhoging op een eerder toegekende subsidie. Vrije Basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis (Brugge) verkrijgt 853.400 euro voor verbouwingswerken en de uitbreiding van een bestaand gebouw met bijkomende verdieping voor 80 leerlingen. Vrije Basisschool ’t Hoge in Kortrijk koopt met 433.100 euro een kapel aan. In Roeselare voert Vrije Basisschool Arkorum 03- Lenteland met 141.800 euro dakwerken en geluidswerende werken uit. Het gebouw huisvest 295 leerlingen.

87.450 euro gaat naar het VTI in Brugge voor dakwerken en schrijnwerk. In Vrije Basisschool Heuvelland krijgen ze 44.790 euro voor afbraakwerken, een nieuwe directieruimte, zorglokaal, refter, klaslokalen, computerklas, polyvalente zaal en leraarskamer. De bestaande directieruimte wordt omgevormd tot een berging en een stooklokaal. Het gaat om een verhoging van eerder toegestane subsidie. Vrije Basisschool Ieper zal het volledig bestaand sanitair blok vernieuwen, de plafonds verlagen en de klassen opfrissen. Daarvoor krijgt de school 94.940 euro.

In Kortrijk vervangt de Vrije Lagere School De Tandem de ramen en plaatsen ze zonneschermen met 92.930 euro. 36.710 euro gaat naar Vrije Basisschool Langemark-Poelkapelle waar ze de elektriciteit zullen aanpassen en schilderwerken uitvoeren. Vrije Basisschool VLAM Menen vernieuwt en past de verwarmingsinstallatie aan. Ook het sanitair blok wordt vernieuwd. De school moet het met 100.320 euro doen. 58.180 euro voor de Vrije Lagere School Sint-Amandus Meulebeke voor de renovatie en het isoleren van twee platte daken en koepels. Ook in Meulebeke krijgt de Vrije Kleuterschool Sint-Lutgardis 57.740 euro voor asbestverwijdering.

Vrije Basisschool De Akker in Pittem krijgt ook 55.680 euro voor asbestverwijdering. Vives Waregem-Tielt zal de gevel renoveren, de stookolieketel vervangen, mechanische ventilatie plaatsen en de traphal vernieuwen met 71.380 euro. 50.890 euro gaat naar Vrije Basisschool Waregem om de bestaande zolder te isoleren, en de stookplaats te renoveren. In Wielsbeke krijgt Vrije Basisschool Springeling 52.400 euro voor het saneren van de door betonrot aangetaste delen van het schoolgebouw. En de Vrije Basisschool - De Biesweide Zonnebeke voert nieuwbouw en verbouwingswerken en omgevingswerken uit. 130.427 is daarbij een verhoging van een eerder toegestane subsidie.