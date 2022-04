In Adinkerke bij De Panne is het vernieuwde Cabourmuseum officieel geopend. Het oorlogsmuseum startte twintig jaar geleden als een privé initiatief en kreeg nu een grondige opknapbeurt.

Domein Cabour speelde een belangrijke rol in beide wereldoorlogen en dat verhaal komt uitgebreid aan bot in het vernieuwde museum. Samen met de verbroedering tussen De Panne en het tweede en vierde Regiment lansiers.

Voor de heropening van het museum wordt Cabour in de oorlogssfeer onder gedompeld. De Panne is al een halve eeuw peterstad van het gerenommeerde regiment dat in 1918 in deze streek aan de slag was. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de Belgische lansiers samen met de Franse in Cabour gestationeerd.