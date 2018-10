In Zwevegem is het volledig vernieuwde dierenasiel van de Leiestreek geopend. Het gaat om (ver)nieuwbouw van ruim 300.000 euro.

Begin de jaren '90 zijn ze hier gestart in een bouwvallige loods. Nu, bijna 30 jaar later hebben ze een topinfrastructuur voor 30 honden en 50 katten. De vrijwilligers van het asiel hebben jaren gewerkt aan het project, maar het resultaat is geslaagd.

Zwemvijver

Ook uniek is de zwemvijver van het nieuwe dierenasiel. Het is maar één van de voorbeelden die tonen hoe goed de vrijwilligers van de vzw willen zorgen voor de dieren in het asiel.