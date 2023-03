Deze ochtend rond 10 uur zag een voetganger spullen op het strand van Oostende liggen. Daarop verwittigde de passant onmiddellijk de hulpdiensten. Er werd meteen een zoekactie op poten gezet en ook de reddingshelikopter werd ingeschakeld. Toen bleek dat de persoon in kwestie gewoon thuis was, werd de zoekactie stopgezet. Na een nachtelijke uitje op het strand was de eigenaar van de spullen huiswaarts gekeerd, maar liet z’n bezittingen achter op het strand.