Vanochtend is in Beernem het levenloze lichaam van een man aangetroffen in het kanaal.

Het was een schipper die het lichaam opmerkte. Duikers haalden hem uit het kanaal. Alles wijst erop dat het gaat om Patrick Van Steenkiste uit Hertsberge, een man die al sinds 28 januari is vermist. Er zijn geen aanwijzingen dat er kwaad opzet in het spel is. Er wordt wel nog een autopsie uitgevoerd.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.