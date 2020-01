Juliette Goormans kwam vrijdag nooit aan op school in Namen. Vrijdagavond dook ze op in Nieuwpoort, later dit weekend in Oostduinkerke en Koksijde. Volgens de politie verplaatst ze zich vooral met de tram.

De zone Westkust heeft naar het meisje gezocht, maar ook de collega’s uit Noord-Frankrijk zijn op de hoogte, omdat het meisje mogelijk al naar Frankrijk is.

Als je Juliette hebt gezien, dan vraagt Child Focus dat meteen te melden, op 116 000.