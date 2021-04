Vermiste Hoogledenaar na twee jaar teruggevonden in Peru

Pascal Maes uit Hooglede, een toerist die twee jaar geleden verdween in Peru, is teruggevonden.

Dat melden Peruaanse media. De man zou aangetroffen zijn door een andere Belg toen hij al bedelend aan het rondzwerven was aan de Tempel van de Maan nabij Cusco, de stad in het zuidoosten van Peru. Buitenlandse Zaken bevestigt dat de man is teruggevonden.

Geen verblijfsplaats of gsm

Volgens het opsporingsbericht van de Peruaanse politie had de familie van de man, al sinds maart 2019 geen contact meer met hem gehad, nadat hij als toerist naar Peru was gereisd. De krant La Republica schrijft op haar website, op basis van politiebronnen, dat de man teruggevonden is door een andere Belg op 18 april. Hij zou aan de tempel aan het rondzwerven geweest zijn, gedesoriënteerd, al bedelend. Aan de politie zou de man verklaard hebben dat hij met de rugzak door het land reisde. Hij had nergens een verblijfplaats, noch een gsm om met familie te bellen. Ook zou hij verklaard hebben dat hij niet het slachtoffer is geworden van een misdrijf. La Republica schrijft dat de Belgische ereconsul in Cuzco samen met hem naar de politie ging om aan te geven dat hij weer opgedoken is. Momenteel worden de nodige formaliteiten in orde gebracht om zijn terugkeer naar België voor te bereiden, klinkt het ook.