Vermist jongetje ligt te slapen in bed

In Knokke-Heist hebben de hulpdiensten gisteravond urenlang gezocht naar een vermist jongetje van vier jaar.

Het kereltje ontsnapte aan de aandacht van zijn ouders toen ze een ijsje bestelden op de Zeedijk. In de buurt vonden ze zijn fopspeen terug, schrijft Het Laatste Nieuws. Een heli en schepen trokken er op uit. Rond half negen werd de jongen teruggevonden. Hij lag gewoon te slapen in bed in zijn vakantieverblijf.