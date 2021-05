Vermist altaar Talbot House terug na 54 jaar

Het Duinkerke-altaar dat om onbekende reden 54 jaar geleden plotseling verdween is eindelijk terug in het Talbot House in Poperinge.

In 1945 hebben Britse troepen van het REME-regiment een historisch altaar uit de ruïne van een vernielde Normandische kerk geschonken aan het Talbot House in Poperinge. Bij een reorganisatie van de kapel van het Talbot House in 1965 geraakte het altaar vermist en dat voor meer dan een halve eeuw lang.

Tijdens de renovatiewerken in brouwerij Feys in Beveren-aan-de-IJzer, die al negen jaar bezig zijn, kwam het altaar per toeval boven water. Net op het moment dat het Talbot House uitpakt met een publicatie en verhalentocht over haar geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Twee militairen van hetzelfde regiment die destijds het altaar schonken aan het Talbot House, brengen het vandaag, tijdens het VE-weekend, terug naar huis in een WOII-jeep. Het wordt opnieuw ingezegend voor het terug in de kapel van het Talbot House komt te staan.