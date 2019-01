Alle basisscholen in Avelgem vragen lagere schoolkinderen en hun ouders om extra alert te zijn. Alle ouders kregen een brief.

Gisteren na schooltijd zou een man zich verdacht gedragen hebben in de buurt van schoolgaande kinderen. Hij reed met een zwarte bestelwagen, allicht een volkswagen. Volgens sommige kinderen achtervolgde hij een meisje.

De scholen geven nu een brief mee, niet om paniek te zaaien, maar om de waakzaamheid te verhogen. De politie van de zone Mira is op de hoogte van het incident, en houdt een extra oogje in het zeil, maar ze wil ook zeker geen paniek zaaien.

