Verloederd kasteel Vanreybrouck wordt gerestaureerd

De West-Vlaamse ondernemer Benedict Lantsoght heeft het gebouw gekocht en wil het 180 jaar oude pand opnieuw omtoveren tot een monumentale parel in de streek. In samenspraak met de dienst Onroerend Erfgoed en Monumenten en de stad Damme wil de nieuwe eigenaar er een gloednieuw medisch en/of paramedisch centrum in onder brengen. Benedict Lantsoght: “Ik weet dat er veel vraag is naar locaties waar verschillende medische disciplines samen kunnen gehuisvest worden. Ik denk aan vijf praktijken met een gezamenlijk secretariaat. In de omgeving zijn er immers nog niet veel zulke groepspraktijken en Moerkerke is goed bereikbaar vanuit zowel Knokke-Heist, Brugge als Maldegem.”

Kasteel Vanreybrouck

De Moerkerkenaren krijgen binnenkort een uniek stuk erfgoed terug. Het bekende kasteel Vanreybrouck - op de hoek van de Middelburgsesteenweg en de Nieuwdorpstraat - dateert al van 1838 en werd in 1910 in opdracht van de latere Moerkerkse burgemeester Edmond Vanreybrouck, flink uitgebreid. Met een totale oppervlakte van goed 2.303 vierkante meter en een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 650 vierkante meter, heeft het pand - tevens een beschermd monument - heel wat mogelijkheden.

Ravage

De vorige eigenaars richtten een ware ravage aan in het kasteel. Een moeder en haar dochter, die in heel Vlaanderen honderden mensen hebben opgelicht, lieten werken uitvoeren zonder de nodige vergunningen. De nieuwe eigenaar maakt zich sterk dat hij er alles aan zal doen om het gebouw in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.