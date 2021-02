Verliesjaar voor Kinepolis in coronajaar

Kinepolis ontving vorig jaar 12,1 miljoen bezoekers, dat hadden er in een normaal jaar 45 miljoen moeten zijn. Het nettoresultaat gaat dit jaar niet weinig verrassend in het rood, met een verlies van 69 miljoen euro.

Plan voor gezonde heropstart

“Iedereen zit te wachten op de heropening van bioscopen. Zowel de Amerikaanse studio’s, die hun blockbusters blijven uitstellen omwille van het belang van bioscopen in de levenscyclus van een film, als onze klanten die nood hebben aan ontspanning buitenshuis. En ook bij onze medewerkers, die al lange tijd werkloos zijn, is de goesting om terug in actie te komen groot,” zegt CEO Eddy Duquenne.

De bioscoopgroep heeft een plan opgemaakt om de heropstart na de crisis maximaal te ondersteunen.