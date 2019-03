Verlichte avondstoet sluit carnaval af in Knokke-Heist

Carnaval is voorbij en in Knokke-Heist is dat gisteravond afgesloten met de verlichte avondstoet.

Vier dagen lang was de gemeente in de ban van carnaval. Voor de laatste keer hebben de feestneuzen de kustgemeente op stelten gezet. Met een veertigtal praalwagens en duizenden toeschouwers langs het parcours was de verlichte avondstoet het topevenement van de krokusvakantie. Prins Carnaval Bieze I: "Ik heb mij ongelofelijk geamuseerd. We zijn de grootste stoet van West-Vlaanderen en we blijven de grootste". Terwijl er in andere plaatsen wat sleet komt op de carnavalstraditie bloeit het volksfeest in Heist als nooit te voren.