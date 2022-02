Verlengkabel over straat helpt Franse overburen bij elektriciteitspanne

Terwijl de spanning in Rusland en Oekräine te snijden is, gaat het er aan onze grenzen iets vriendschappelijker aan toe. In het grensdorp Abele bij Poperinge bijvoorbeeld, daar hebben onze landgenoten hun Franse overburen uit de nood geholpen door het leveren van elektriciteit.

De hoofdweg van Abele vormt de landsgrens, en de Franse bewoners zaten in volle storm maar liefst 33 uur zonder stroom. Ze zijn de Belgen bijzonder dankbaar.

In Abele is de ene kant van de straat België, de andere kant Frankrijk. Nog vóór storm Eunice hier vrijdag voorbijraast valt de elektriciteit uit langs Franse zijde. De panne blijft duren, ook na de doortocht van de storm.

De Franse overburen krijgen het lastig. "Na vijf uur kwamen ze af: mogen we alstublieft een koffie hebben ofzo. Uiteindelijk vroegen ze om een pot macaroni te koken. Warm water hadden ze niet, ook geen elektriciteit en verwarming", zeggen Jessie en Gregory.

Verlengkabel over straat

Zaterdagmorgen heeft de Franse kant nog altijd geen stroom en de overburen vragen of ze wat elektriciteit kunnen afnemen. Gregory schiet meteen ter hulp.

"Het was nog aan het waaien", vertelt Gregory Pittelioen. "Vlug de poort open en dicht, de kabel eronder en naar binnen. Dat we zelf geen brokken vangen links of rechts. Het is een kleine moeite en als je met zeven personen zit heb je toch graag een beetje warm. Het zou moeten het omgekeerde zijn we zouden het ook op prijs stellen om geholpen te worden."

De verlengkabel komt dwars over de straat te liggen. De stroompanne duurt uiteindelijk tot halfzes zaterdagavond, meer dan dertig uur.

"Enorm dankbaar"

Alexandre en Carine, die vijf kinderen hebben, zijn hun Belgische overburen heel dankbaar. "We bedanken hen enorm voor wat ze deden. Met de storm, wat schade en dan ook nog geen stroom was het niet zo evident. Volgens mij was EDF zo overstelpt door stroompannes, bomen die op de elektriciteitsdraden gevallen zijn. We zitten hier ook op het eind van het net."

-Jullie zijn heel dankbaar?

"Jazeker. We hebben kunnen verwarmen, koffie drinken en de tieners konden ook hun gsm opladen. Het is niet evident", zeggen Alexandre en Carine Fache, de Franse overburen.

Jessie en Gregory vragen hun Franse buren geen geld voor hun elektriciteitslevering.

"We doen dat goed met de buren. Ik zou niet weten waarom we daarvoor geld zouden vragen. Ze hebben gezegd je moet maar eens komen we gaan eens eten maken. -Met een goeie picon? Ja, dat komt wel goed."