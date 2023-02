Verlengde krokusvakantie zorgt wellicht niet voor meer Walen aan de kust: "wel meer verspreiding"

De kust kijkt uit naar de start van de krokusvakantie, die voor de Walen nu twee weken duurt. Al betekent dat niet per se mee vakantiegangers, klinkt het bij Westtoer.

Het is de eerste keer dat de krokusvakantie twee weken duurt voor de Franstalige Belgen. Dat zorgt voor extra spreiding van vakantiegangers aan de kust.

Westtoer vermoedt dat er geen groot verschil zal zijn in vergelijking met de krokusvakantie vorig jaar. "Wellicht komen er evenveel Walen, maar is hun bezoek gespreid over twee weken."

Meer boekingen

Toch noteren de hotels nu al meer boekingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met corona die er toen ook nog was. "Er werd meer lastminute gereserveerd. Volgens onze raming zal de krokusvakantie gelijkaardig zijn."

Voor het eerste weekend hebben velen al gereserveerd. Ook eigenaars van een tweede verblijf verblijven tijdens de krokusvakantie graag enkele dagen aan zee. Franstalige Belgen zitten dan vooral in Koksijde, Knokke-Heist en Middelkerke.

Toeristen

Ruim 20 procent van de reservaties in de hotels aan zee is afkomstig van buitenlandse gasten. De kust telt vooral bezoekers uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Hertogdom Luxemburg.

Toch zijn vooral Franstalige Belgen een belangrijk publiek voor de kust. "Goed voor zestien procent van alle toeristen in 2021, het gaat om 3,4 miljoen aankomsten. Zij besteden samen 550 miljoen euro aan de kust." Goed voor een vijfde van het totale aantal toerismebestedingen.

Walen hebben ook een favoriete badplekjes: Oostende, De Panne en Koksijde.