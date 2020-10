De twee Center Parcs-parken in Nieuwpoort en De Haan, vroeger Sunparks, zijn zo goed als volboekt. Of het subtropische zwemgedeelte kan openblijven is hier de grote vraag. Ook het Roompotvakantiepark Breeduyn Village in Bredene is zo goed als volzet, en dat zelfs voor bijna twee weken.