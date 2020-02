Verlaten sportwinkel trekt inbrekers aan

Een leegstaande sportwinkel in Zwevezele heeft de voorbije week al elke dag ongewenst bezoek gekregen, nadat Nederlandse urban explorers een filmpje op Youtube plaatsten.

In de winkel, die al tien jaar dicht is, liggen nog heel wat onverkochte spullen, waaronder skilatten, - schoenen en andere sportartikelen. Een groepje Nederlandse jongeren plaatste een filmpje van de merkwaardige ontdekking op het internet, sindsdien regent het bij de politie meldingen van nieuwsgierige indringers. Enkele indringers zijn op heterdaad betrapt, telkens is een pv voor inbraak opgemaakt. De eigenaars van de leegstaande winkel wordt intussen aangeraden hun pand leeg te halen en beter te beveiligen.

Bekijk ook: