Verkrachting & 20 messteken: man veroordeeld tot 9 jaar cel

De 33-jarige man die in 2017 zijn ex-vriendin uit Nieuwpoort verkrachtte en 20 messteken gaf, is veroordeeld tot 9 jaar effectieve celstraf door de correctionele rechtbank van Doornik.

Op 2 oktober 2017 zakte een 33-jarige man van Brussel naar Nieuwpoort af om met zijn ex-vriendin een regeling te treffen over het hoederecht over hun vier kinderen. Die ontmoeting liep echter volledig uit de hand. De man verkrachtte zijn ex-vriendin, diende haar 20 messteken toe en liet haar verzen uit de Koran opzeggen. De vrouw overleefde de aanval maar nipt, de man werd later opgepakt in Spanje.

Poging tot doodslag

Uiteindelijk werd de dader door de correctionele rechtbank van Doornik veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij kreeg een effectieve gevangenisstraf van 9 jaar.