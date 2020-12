Verkoop alcohol verboden aan raam of in kraampje

West-Vlaanderen wil een verbod invoeren op de verkoop van alcoholische dranken via raamverkoop.

Horecazaken zullen dus geen alcohol mogen verkopen vanuit het raam of in een kraam voor hun zaak. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé na een overleg met alle West-Vlaamse burgemeesters. Volgens de horeca zal weinig veranderen.

De gouverneur wil met de beslissing vermijden dat er samenscholingen ontstaan rond horecazaken waar dranken worden verkocht in raamverkoop. Het verbod zou hoogstwaarschijnlijk vrijdag in voege gaan maar momenteel wordt nog aan een juridisch waterdicht besluit gewerkt.

'Openluchtcafés en geïmproviseerde kerstmarkten vermijden'

Verschillende burgemeesters hebben in het overleg geklaagd over samenscholingen door raamverkoop.

"Aan verschillende zaken werd het gezellig door de verkoop van dranken en dus ook meteen te druk. Een scenario met openluchtcafés en geïmproviseerde kerstmarkten via raamverkoop willen we absoluut vermijden", zegt Decaluwé. Daarom wordt momenteel gewerkt aan een besluit om de verkoop van alcoholische dranken via raamverkoop te verbieden.

"Ook wie voor 14 november nog niet was gestart met raamverkoop van dranken, kan dit niet meer opstarten. Zo willen we een wildgroei aan raamverkoop van dranken vermijden richting de feestdagen. Anders wordt het op bepaalde plaatsen een soort kerstmarkt en dat is niet de bedoeling", aldus Decaluwé.

Aan de details van het besluit wordt momenteel nog gewerkt. Het besluit gaat normaal gezien op vrijdag in voege.

'Weinig verandering'

In een eerste reactie zegt de horeca dat er weinig veranderd. 'Nu mogen we enkel alcohol verkopen als je ook een maaltijd bestelt om mee te nemen. Enkel een pintje bestellen bijvoorbeeld zonder een maaltijd mag nu al eigenlijk niet.'