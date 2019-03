Verken ‘Batterij Aachen’ met tablet

Op het domein Raversijde bij Oostende heropent dit weekend met batterij Aachen het best bewaarde deel van Duitse kustverdedigingslinie uit de Eerste Wereldoorlog.

In 1915 werd het complex gebouwd op het toenmalige koninklijke domein. Het had als functie de havens van Zeebrugge en Oostende te beschermen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het uitgebreid en deel van de Atlantikwall, een verdedigingslinie van het toenmalige Nazi-Duitsland. Het complex bestaat uit bunkers, geschutstellingen en een bomvrije schuilplaats.

Het complex werd in 2016 gesloten voor renovatie. Nu opent het opnieuw de deuren. Speciaal is dat bezoekers via een tablet het complex kunnen bezoeken. De kostprijs voor deze restauratie bedraagt 3,5 miljoen euro. Dit weekend kunnen kijklustigen het complex gratis te bezoeken.