"Verkeersveiligheid in Anzegem moet beter, nu"

Actiecomité Het Lint wil dat er meteen ingegrepen wordt om de verkeersveiligheid in het centrum van Anzegem te verbeteren. Want zoals de toestand nu is, kan het niet meer, klinkt het.

In de Kerkstraat in het centrum van Anzegem bijvoorbeeld zijn er drie scholen, een jeugdhuis en een kinderopvang. Bert Bothuyne van het Actiecomité Het Lint heeft zelf een dochtertje dat over enkele jaren hier naar school moet. “Ik heb enorm veel angst om hier door te fietsen met een klein kindje, laat staan dat ze ooit zelfstandig naar de bakker of de sporthal zou fietsen.”

De veiligheid raakt ondergesneeuwd door de discussie over een ringweg, die al 20 jaar de gemoederen verhit. Maar die discussie lost de onveilige situatie vandaag niet op. Er moet hier en nu ingegrepen worden, zegt het comité. “Heel kleine eenvoudige ingrepen, die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld een trajectcontrole, paaltjes in de bochten, meer zebrapaden, een fietsstraat of schoolstraat in het centrum. Ook bijvoorbeeld betalend verkeer voor vrachtwagens.”

"Het kan wel in Antwerpen"

De Kerstraat is wel een Gewestweg en Vlaanderen moet die dus aanpakken. Maar het actiecomité wil dat Anzegem op tafel klopt, anders blijft alles bij het oude. Maxim Veys, Vlaams parlementslid Vooruit: “Lydia Peeters zou hier kunnen tussen komen. We hebben gezien dat ze dat wel in Antwerpen kan. Daar heeft ze een fietsstraat gemaakt van de Turnhoutse Baan, ook een drukke weg. Heel veel Anzegemnaren die bekommerd zijn om de verkeersveiligheid voelen zich in de steek gelaten door de gemeente en het Vlaams Gewest.”