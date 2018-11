Verkeersveilige Week trapt bobcampagne op gang

Het is de eerste keer dat de Verkeersveilige Week en Nachten aan elkaar gekoppeld worden en begin december georganiseerd worden. De acties vallen niet toevallig tijdens de start van de winter-bobcampagne. Tot vorig jaar werd de Verkeersveilige Week georganiseerd in februari ter nagedachtenis van de kettingbotsing in Nazareth in 1997. Vanaf dit jaar wordt vooral de kettingbotsing op 3 december 2013 langs de A19 in Zonnebeke herdacht.

Controles

De eerste editie van deze provinciale Verkeersveilige Week en Nachten vindt dit jaar plaats van zaterdag 1 december tot zondag 9 december 2018. Tijdens deze periode is het de bedoeling in West-Vlaanderen meerdere politionele acties en controles te organiseren. Naast het toezicht op het naleven van de algemene verkeersregels zal hierbij vooral gefocust worden op het rijden onder invloed, het naleven van snelheidsbeperkingen, gordeldracht, gsm-gebruik en zwaar vervoer.