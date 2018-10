Voortaan wordt het zebrapad aan De Spil in Roeselare verlicht wanneer een voetganger oversteekt.

Het idee komt van een jonge vrouw van 25 uit Meulebeke die hier drie jaar geleden in het donker is aangereden door een wagen. Ze raakte zwaargewond. Volgens het stadsbestuur gaat het om een proefproject, dat bij succes ook elders in de stad kan komen.

Lees ook: