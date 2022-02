Verkeersonveilgheidsbarometer VIAS: 'West-Vlaanderen veilig voor zwakke weggebruikers'

Stef Willems, VIAS: "Dat komt omdat er in West-Vlaanderen geen megagrote steden zijn. Er zijn nog veel kleine gemeentes waar er niet zoveel groot transport langskomt. Er zijn niet zoveel conflictsituaties zoals in grote steden."

88 procent van de bevraagde West-Vlamingen zegt wel dat er meer zou moeten geïnvesteerd worden in betere fietsinfrastructuur. En ook opvallend: West-Vlamingen zijn het meest voorstander van meer controles in het verkeer. En dan gaat het onder meer over snelheid, alcohol en vooral ook het gebruik van de GSM achter het stuur. "We hebben voor het eerst gevraagd: ‘Wenst u dat er een slim camerasysteem het GSM-gebruik achter het stuur zou kunnen detecteren? 73 procent van de West-Vlamingen is voorstander, en dat is het hoogste percentage van alle andere provincies in ons land", zegt Stef Willems nog.