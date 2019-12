Verkeersmannetje aan Ieperse school krijgt klacht

De directie van de school keek vreemd op toen er een brief van de taalinstantie van de FOD Binnenlandse Zaken in de bus zat. De klager neemt het niet dat er 'SLOW' op het verkeersmannetje staat, hoewel ook het Nederlandse 'TRAAG' ook vermeld is. "Het bord staat er voor de verkeersveiligheid. We hebben het mannetje gewoon aangekocht, net zoals andere scholen dat doen", vertelt Lieven Calis.

Hoewel de schooldirecteur zelf belang hecht aan het Nederlands, gaat hij zijn verkeersmannetje niet weghalen. "Ik sta ook voor het Nederlands en de Vlaamse identiteit, maar je moet alles toch in proportie zien. Het is erg dat er tijd en energie gaan naar deze futiliteiten", klinkt het.

In de brief vraagt de commissievoorzitter om een standpunt van de schooldirecteur. Ondertussen lanceert die nog een oproep aan de klager. "De klager is altijd welkom in onze lessen rond sociale vaardigheden, communicatie en taalsensibilisering", aldus Lieven Calis.