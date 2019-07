Verkeershinder op Noorderring door wegenwerken

Vandaag starten er wegenwerken op de Ieperse Noorderring (aan het drukke kruispunt met de Pilkemseweg, ter hoogte van de industriezone). Daar wordt nogal wat verkeershinder verwacht. De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Zowel de Pilkemseweg links als rechts van de Noorderring zal gedurende deze werken worden afgesloten, zodat alle verkeer van en naar de Noorderring moet omgeleid worden. Het verkeer ten noorden van dit kruispunt (kant Pilkem) wordt omgeleid via de Langemarkseweg en Randweg van en naar de Noorderring. Het verkeer ten zuiden van het kruispunt (kant Ieper centrum) wordt omgeleid via de Brugse- en Diksmuidseweg. In de Diksmuidseweg tussen Sluispad en het tankstation zal aan de oneven zijde tijdelijk parkeerverbod gelden.

Verkeer op de Noorderring zal in beide richtingen over 1 rijstrook kunnen doorrijden aan een verlaagde snelheid.