Verkeershinder in Brugge door defecte Boudewijnbrug

In Brugge is de Boudewijnbrug defect en dat zorgt op de buitenring rond Brugge (de R30) onder meer ter hoogte van de Sint-Pieterskaai voor de nodige verkeershinder.

De Boudewijnbrug ligt in de Brugse buitenring, waar het Boudewijnkanaal in de Ringvaart stroomt. De Brugse politie meldt het defect en waarschuwt voor verkeershinder. Er is een wegomleiding voorzien via de Sluisstraat, de Krakeleweg en de Havenstraat.

De Boudewijnbrug ligt tussen de Warandebrug en de Krakelebrug. Ook die laatste is sinds eind september voor langere tijd defect, na aanvaring door een binnenschip.

Extra info defect Boudewijnbrug: Wegomlegging via de Sluisstraat, Krakeleweg en Havenstraat. pic.twitter.com/p1Vx1lKfUm — Politie Brugge (@PolitieBrugge) October 31, 2022