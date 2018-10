Verkeerschaos compleet na drie ongevallen rond Kortrijk

Deze ochtend is er heel wat verkeershinder rond Kortrijk, er gebeurden maar liefst drie ongevallen. Op de E17 in Aalbeke richting Kortrijk heeft vanochtend een vrachtwagenbestuurder zijn lading boomstammen verloren.

Daarnaast stonden twee vrachtwagens in de tunnel ter hoogte van Wevelgem in panne en was er een ongeval op de R8 ter hoogte van Bissegem

Vrachtwagen verliest boomstammen

Dat gebeurde iets voor zes uur. Iets na acht was de lading opgeruimd en de gekantelde vrachtwagen wordt getakeld. De bestuurder raakte lichtgewond. Het voorval zorgt alvast voor verkeershinder. Het verkeer rond Kortrijk zit vast. Wie vanuit het westen via de E17, A19 of E403 rijdt, staat minstens drie kwartier in de file vanuit Doornik, Frankrijk en Brugge richting Kortrijk en Gent.

