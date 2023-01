Verkeersbrigadiers vormen lichtketting voor veiliger verkeer

Ze protesteren daarmee tegen de onveilige verkeerssituatie in de Felix de Bethunelaan. Door werken in de stationsbuurt is het er elke schooldag file. Sommige autobestuurders en fietsers stoppen ofwel niet, of stoppen net wel, maar dan op het zebrapad, en niet ervoor. Zowel de verkeersbrigadiers als de kinderen riskeren er elke dag hun leven, zeggen de actievoerders.

Dinsdag voerden ze een eerste maal actie, met borden en kerstverlichting. En vrijdag doen ze het weer. De stad wil het zebrapad, van zodra het weer dat toelaat, laten verbreden.