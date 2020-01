Verkeerd geplaatste trajectcontrole moet verhuizen

De camera’s hebben nog niet één keer geflitst omdat ze eigenlijk onwettig zijn. Op het traject gelden namelijk twee maximumsnelheden: 50 en 70. En het is dus heel moeilijk en verwarrend om overtredingen te berekenen.

Aanpassingswerken

Veva Daniëls, Agentschap Wegen en Verkeer: "De trajectcontrole op de Torhoutse Steenweg is nog niet in dienst en zal ook niet in dienst genomen worden zolang er verschillende snelheidsregimes in de trajectcontrole actief zijn. De zone waar de maximumsnelheid 50 is, werd geplaatst op vraag van Stad Brugge en zal ook behouden blijven. Om de trajectcontrole in dienst te krijgen zal deze (trajectcontrole) ingekort worden. Deze aanpassingswerken zijn gepland in kwartaal 1 van 2020. De trajectcontrole zal minstens 200 meter voorbij de zone waar de snelheidslimiet 50 stopt geplaatst worden. Om verwarring te vermijden zal ook de andere rijrichting aangepakt worden. Een definitieve lengte van het traject kan pas meegegeven worden als het plaatsbezoek met de betrokken partijen heeft plaatsgevonden. De uiteindelijke kostprijs zal afhangen van de uiteindelijk gekozen locatie maar zal ongeveer 30.000€ bedragen."