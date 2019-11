Verhuurkantoor vergoedt huurder na blunder

Daarbij werden zijn meubels en persoonlijke bezittingen afgevoerd naar een container en de Kringloopwinkel. Een vergissing van het sociaal verhuurkantoor zo bleek, want eigenlijk moesten ze in het appartement ernaast zijn. Toen de fout aan het licht kwam, was het onmogelijk om alle spullen nog te recupereren.

Schadevergoeding

De bewoner was zijn hele inboedel kwijt, vroeg 12.000 euro schadevergoeding, maar kreeg van de verzekering maar 3000 euro. Inmiddels is er tussen het SVK en de huurder een dading opgemaakt waarin een schadevergoeding is voorzien. Op die manier is de zaak in der minne geregeld. De huurder woont nu in een ander appartement en heeft zich daar intussen goed kunnen installeren.

Procedures bijgesteld

“We hebben zeker onze lessen getrokken uit dit incident”, benadrukt de voorzitter van het SVK Pablo Annys. “Vanuit het SVK Brugge zijn de procedures voor het ontruimen van een woning bijgesteld zodat dergelijke vergissingen met grote gevolgen niet meer kunnen voorkomen.”

