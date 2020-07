Verhuurbedrijf ontruimd door batterijbrand e-bike

Gisteravond is brand uitgebroken in het fiets- en gocart verhuurbedrijf 'Arizona' op de Zeedijk in De Panne.

Daar had de batterij van een elektrische fiets vuur gevat. Voorbijgangers en personeel brachten heel wat fietsen en gocarts naar buiten in afwachting van de hulpdiensten en brandweer. Een bewoner probeerde de vlammen te doven met een poederblusser. Hij werd bevangen door de rook en werd voor een medische controle naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De brandweer had de brand snel onder controle.

Preventieve evacuatie

De fietsenzaal liep vooral rook- en waterschade op. De bewoners van de appartementen boven de zaak werden preventief geëvacueerd en moesten wachten tot de met rook gevulde ruimten werd vrijgegeven door de brandweer. Ook een cocktailbar naast de verhuurzaak moest door de brandweer worden verlucht. Het is niet de eerst keer dat er problemen opduiken met batterijen van elektrische fietsen.