Verhuizen reddingsheli’s van Koksijde naar Oostende?

Defensie geeft vanmiddag een persconferentie over de toekomst van de helibasis in Koksijde. Vermoedelijk wordt dan ook officieel bevestigd dat de 'Search and Rescue'-helikopters naar de Oostendse luchthaven verhuizen om van daaruit de reddingsoperaties op zee uit te voeren.

Eerder lieten de Oostendse burgemeester Bart Tommelein en de commandant van de Koksijdse luchtmachtbasis uitschijnen dat de beslissing om naar Oostende te verhuizen in kannen en kruiken was.

Nog 330 militairen

In Koksijde werden de Sea King-toestellen vervangen door de Caiman NH-90. Voor de maritieme operaties wordt tot eind 2021 nog de Alouette III gebruikt. Daarna neemt ook de Caiman die opdrachten over. Op de basis werken nu nog zo’n 330 militairen. Het gaat om personeel voor de eigenlijke uitvoering van de operaties, het technisch ondersteunend personeel en de operationele steundiensten zoals de luchtverkeersleiding, de brandweer en vogelcontrole.

Verouderde infrastructuur

‘Vooral het personeelsbestand van de operationele steundiensten is kritiek’, zegt Defensie. ‘De activiteiten op de vliegbasis zijn ondergebracht in grotendeels verouderde infrastructuur die over een groot gebied verspreid is. Op basis hiervan heeft Defensie in samenspraak met de lokale autoriteiten een studie uitgevoerd naar alternatieven, met als doel de uitvoering van de opdrachten te rationaliseren en naar de toekomst te blijven verzekeren.’ Tijdens het persmoment zal het resultaat van de studie worden voorgesteld. Defensie zal ook een beeld schetsen van het beslissingsproces en de uitvoering van deze reorganisatie.

