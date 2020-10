Verhuizen mag, ook in code rood

Er zijn vier mogelijke pandemiescenario's, elk met een eigen kleur. In het scenario 'groen' zijn er geen risico's, en verloopt alles zoals in de periode voor Covid-19. In de scenario's 'geel' en 'oranje' bevinden we ons in tussenfasen, die elk verschillende maatregelen met zich kunnen meebrengen. In het scenario 'rood' komt er mogelijk opnieuw een soort van "blijf-in-uw-kot richtlijn", zo klinkt het. Minister Diependaele zal volgende week de code oranje afkondigen voor het woonbeleid.

Alle contacten vermijden bij code rood

Zo geldt bij codes geel en oranje het algemeen principe van het beperken van de niet-essentiële contacten. Een nieuwe huur- of koopovereenkomst, of een notariële akte kan bijvoorbeeld op kantoor ondertekend worden met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. De sleuteloverdracht gebeurt met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Bij code rood worden maximaal alle contacten vermeden. Een nieuwe huurovereenkomst wordt bij voorkeur ondertekend per mail, per post of digitaal. Enkel dringende herstellingen mogen worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.

Verhuizen mag altijd

In alle kleurcodes, dus ook rood, mag men verhuizen. "Verhuizingen met of zonder verhuisfirma's zijn in alle omstandigheden toegelaten met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen", aldus de minister.