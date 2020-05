Verhoogd brandgevaar: wees waakzaam

De risicofase voor natuurbranden in onze provincie wordt opgetrokken van geel naar oranje. De combinatie van hoge temperaturen, geen neerslag en een matig tot sterke (oosten)wind vormt een gevaarlijke cocktail wat betreft brandgevaar, waardoor waakzaamheid geboden is.

Dat besliste Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Hetzelfde geldt voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De risicofases voor de provincies Antwerpen en Limburg staan al enige tijd op oranje.

Wees extra waakzaam

Een brand kan snel van een zeer kleinschalig naar een groter probleem escaleren. Een smeulende sigaret of bijvoorbeeld glas, vonken of hete voorwerpen (vb onderdelen van machines) kunnen snel zorgen voor een grotere brand. Wees dus voorzichtig en extra waakzaam tijdens een bezoek aan de natuur. Rook er niet en maak zeker zelf ook geen vuur. Boswachters zullen uiteraard de situatie gebied per gebied zo goed mogelijk opvolgen.

Sinds gisteren kunnen kinderen onder de twaalf jaar terug spelen op de spelelementen in onze gebieden. Zeker in deze brandgevoelige tijden wil Natuur en Bos iedereen aanraden om jonge kinderen extra nauwlettend in de gaten te houden en zeker niet alleen in het bos te laten spelen.

Gevaarlijke plaatsen in onze provincie

Dit zijn volgens Natuur en Bos de gevaarlijke plaatsen in onze provincie: