Verhalenroute over LGBTI+ geweld genomineerd voor çavaria awards

"Eind februari zetten we met de çavaria awards LGBTI+ initiatieven in de bloemetjes die het voorbije jaar serieus bijgedragen hebben aan een maatschappij waar iedereen zichzelf kan zijn", zegt Eef Heylighen, woordvoerder van çavaria. LGBTI+ staat voor Holebi, Trans en Interseks. De + staat voor iedereen die buiten de huidige gender- en heteronorm valt, maar niet onder een van de genoemde letters.

Dit jaar delen ze drie awards uit: de Diversity Award voor het meest LGBTI+ inclusieve initiatief van bedrijven, scholen, individuen..., de Community Award voor een actie van een van de lidverenigingen en de Life Time Achievement Award voor iemand wiens leven in het teken staat van de LGBTI+ strijd.

Nominatie Athena Oostende

In de categorie Diversity Award is ook het Liefdesantigifcentrum Athena Oostende genomineerd. Het is een initiatief van jongeren. Ze hebben een verhalenroute gemaakt langs de plaatsen in Oostende waar geweld tegen de LBGTI+-gemeenschap plaatsvond. Langs het parcours staan een aantal fietsen in de regenboogkleuren, met daarop een QR-code. Zo vindt de wandelaar telkens een link naar Youtube-reportages met daarin getuigenissen van tien jonge leden van de LBGTI+-gemeenschap die slachtoffer waren van onverdraagzaamheid. Ook op de dijk van Oostende legden ze papieren bootjes in regenboogkleuren.

Nog tot 6 februari kan je stemmen. De andere nominaties vind je op de website van çavaria.