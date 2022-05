Verhalend concert Wannes Cappelle in première

Vanavond gaat ‘Spelen’ in première in Cultuurcentrum De Brouckère in Torhout. Een verhalend concert met zanger Wannes Cappelle en harmonie Ypriana uit Ieper.

Auteur Herwig Reynaert vertelt verhalen over Olympische atleten in oorlogstijd en de Olympische Spelen van Antwerpen in 1920. Het is honderd jaar geleden, maar actueler dan ooit.

‘Spelen’ is een indrukwekkend concert met Wannes Cappelle, Ypriana onder leiding van dirigent Nico Logghe. Dit is de tweede tournee over atleten die in de eerste wereldoorlog vochten. Maar nu gaat het over de atleten die daarna op de Olympische Spelen stonden. Het is 100 jaar geleden, maar toch. Wannes Cappelle: "Het is met een heel ander gevoel dan de voorbije keren dat we dit gaan brengen, omdat het spijtig genoeg plotseling heel actueel geworden is."

"Kan niet actueler zijn"

Herwig Reynaert, auteur: "Ik denk inderdaad dat het niet actueler kan zijn. Een aantal Oekraïense atleten was nog actief op de winterspelen in Peking. En plots, in plaats van in een sportplunje, staan ze daar in een militair uniform. Het is zeker een déjà vu."

Componist Klaas Coulembier schreef een nieuw orkestraal werk voor dit concert. "Ik heb van bij het begin gezegd: het moet energie hebben. Van het begin tot het einde moet er altijd iets van nervositeit, van spanning, van prikkelingen aanwezig zijn."

Het concert is gebaseerd op het boek 'Olympische overwinnaars. De Spelen van Antwerpen in 1920', van Herwig Reynaert en Bart Vangrysperre.

Vanavond is de première in Cultuurhuis De Brouckère in Torhout.