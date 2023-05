"Verhaeghe is een serie-ondernemer die zijn doelen bereikt heeft." Prof sporteconomie Wim Lagae geeft duiding bij de verkoop van Club Brugge

Bart Verhaeghe en de groep aandeelhouders rond hem die Club Brugge in de etalage zetten. Voor sporteconoom Wim Lagae is het nieuws verrassend, maar niet onlogisch.

"Dit past bij een serie-ondernemer"

Wim Lagae is professor sporteconomie aan de KU Leuven.Hij legt uit waarom dit voor hem niet helemaal verrassend is: "Bart Verhaeghe is een serie-ondernemer. Die is met diverse projecten tegelijk bezig en ik denk dat hij zijn doelen bereikt heeft binnen Club Brugge. En dat hij ook voelt dat er nu wel een momentum is om met veel meerwaarde zijn aandelenpakket van de hand te doen."

"Financieel was dit wél een goed seizoen"

"Sportief heeft Club Brugge loodzware maanden achter de rug," gaat Lagae verder. "Het draaide voor geen meter. Maar financieel hebben ze een schitterend boekjaar. En vooral die 50 miljoen extra uit de Champions League maken een verschil in de jaarrekening. Het is eigenlijk een goed moment om de club in de vitrine te zetten."

Dan toch geen clubliefde?

En dan denkt een serie-investeerder niet aan clubliefde? "Wel, dat is wel verrassend," vindt Lagae. "We hadden Bart Verhaeghe altijd veel clubliefde toegedicht en veel betrokkenheid bij het project. Maar nu blijkt dat hij misschien eieren voor zijn geld kiest en zegt: "Ik heb mijn doelen bereikt, ik ga andere projecten aan."

"Club niet meer in Belgische handen allicht"

Het blijft zeer opvallend dat Club Brugge te koop staat. De voorbije jaren toch dé vaandeldrager van het Belgische clubvoetbal. En in Vlaamse handen. Lagae: "Je kan zeggen - net als het Marc Coucke-verhaal bij Anderlecht of Paul Gheysens bij Antwerp, Gent en Genk - dat het nog voor jaren een Vlaams verankerde club leek. Sinds vanmiddag weten we dat het niet zo is. Dat er dus wellicht een buitenlandse kandidaat-koper gaat opduiken."

Nog een rol voor Verhaeghe en Mannaert?

"Als de club, het meerderheidsaandeelhouderspakket, zou verkocht worden, lijkt het me niet dat er dan nog een rol weggelegd is voor Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert. Dan is het aan de nieuwe, wellicht buitenlandse, eigenaars om een strategie uit te rollen en keuzes te maken," besluit Lagae.