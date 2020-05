Vergunning voor twee windmolens in lussen klaverblad in Oostkamp

Er staan opnieuw twee windmolens op stapel in het klaverblad van de E40 en de E403 in Oostkamp. De gemeente bestudeert of ze verzet gaat aantekenen tegen de bouwvergunning. Zij vinden dat er geen inspraak is, en dat de impact niet voldoende is bestudeerd.

Het gaat over twee windmolens in de noordelijke lussen van het klaverblad. De oorspronkelijke bouwvergunning werd ingediend in 2013. Aspiravi kreeg in hoger beroep al een milieuvergunning, en nu dus ook een bouwvergunning. Maar Oostkamp is niet erg te vinden voor dit plan, omdat er ook al een vergunning is voor twee windmolens in het zuiden van het klaverblad, en er een nieuwe wijk komt in de aanpalende Fabiolaan. De gemeente, maar ook particulieren, kunnen verzet aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot 11 juni.