Vergunning voor nieuw voetbalstadion Club Brugge vernietigd

De omgevingsvergunning voor een stadion met iets meer dan 40.000 plaatsen was in oktober 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Maar na beroep door omwonenden, die kritiek hadden op onder meer de parkeervraag en het mobiliteitsplan, gaat de Raad voor Vergunningsbetwistingen over tot vernietiging.

Waarom is vergunning vernietigd?

In een persbericht legt de Raad uit dat er twee redenen zijn waarom de vergunning voor het nieuwe stadion, dat voorzien is naast het huidige Jan Breydelstadion, wordt vernietigd. Het gaat over een tekort aan parkeerplaatsen rond het stadion, en het mobiliteitsplan dat is uitgedokterd voor de supporters.

"De vergunning miskent volgens de Raad de bouwverordening van de stad Brugge. Die verordening vereist dat de parkeervraag volledig op het eigen terrein wordt ingelost. De Vlaamse Regering oordeelt volgens de Raad onterecht dat het project die verplichting ook kan inwilligen aan de hand van een aantal afstandsparkings. Die afstandsparkings bevestigen net dat de parkeerplaatsen niet volledig op het eigen terrein worden opgericht", legt de Raad uit.

"Daarnaast stelt de Raad nog vast dat de verzoekende partijen het mobiliteitsplan van de nv Club Brugge Development ernstig in vraag hebben gesteld. Enkele fundamentele uitgangspunten van het mobiliteitsplan botsten daarbij op kritische bedenkingen. De Vlaamse Regering heeft die kritiek van de verzoekende partijen onvoldoende betrokken in haar besluitvorming", klinkt het verder.

"Aangezien de Raad het beroep inwilligt en de vergunning vernietigt, hoeft hij zich in het andere vernietigingsberoep niet meer inhoudelijk uit te spreken", besluit het persbericht.

Voor Club Brugge betekent het nieuws een zoveelste tegenslag in een dossier dat al ruim vijftien jaar aansleept. De eerste plannen voor een nieuw en groter stadion dateren al uit 2006.

Minister Demir: "Snel oplossing"

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil snel een oplossing uitwerken met Club Brugge nu de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion is vernietigd.

"We analyseren de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting en gaan zo snel mogelijk iedereen rond de tafel brengen", zegt Demir. "We blijven immers vastberaden een oplossing uit te werken voor Club Brugge. Aangezien een van de vernietigingsgronden van de Raad een strijdigheid is met een lokale verordening van het stadsbestuur van Brugge, zal ook de stad Brugge daarin volledig betrokken worden. Zij lijken op het eerste zicht een doorslaggevende rol te hebben."

Burgemeester De fauw: "Niet verwacht"

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge: “Uiteraard betreuren we met het voltallige college deze beslissing. Ik had deze uitkomst echt niet verwacht, want ik geloofde sterk in dit dossier van Club Brugge. We zullen nu, samen met onze raadsman, het arrest grondig analyseren. Ik zal ook het initiatief nemen om met Club Brugge en alle andere betrokken partijen rond de tafel te zitten.

We blijven ons volop inzetten om tot een oplossing te komen, want met het Jan Breydelstadion in de huidige toestand kunnen we onmogelijk nog jaren verder. We hebben ons de afgelopen zestien jaar zeer hard ingespannen om dit voetbaldossier tot een goed einde te brengen, maar het is een zware teleurstelling om te moeten vaststellen dat al deze moeite voorlopig een maat voor niets lijkt. Ik benadruk dat we niet opgeven en blijven strijden tot het hele dossier een goede afloop kent.”

Schepen Demon: "Betreur beslissing"

De Brugse schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) betreurt de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting in het stadiondossier. Demon benadrukt vooral de hoogdringendheid van een nieuw stadion voor de Brugse voetbalploegen.

"De plannen om een nieuw en groter voetbalstadion te bouwen voor Club Brugge dateren al uit 2006. De tijd begint nu echt te dringen: het Jan Breydelstadion is op en zal binnen enkele jaren mogelijk ook Europees worden afgekeurd. Een nieuw stadion is dan ook noodzakelijk om de verdere groei van de club zowel op sportief als economisch vlak te garanderen."

"Het is zeer jammer dat het Brugse eersteklassevoetbal op het spel wordt gezet en dat er gespeeld wordt met onze sportieve trots en het economische leven dat hieraan gekoppeld is", zegt Demon nog. "Het stadsbestuur leest momenteel zeer grondig het arrest en gaat met de betrokken partijen rond de tafel zitten om te bekijken wat de best mogelijke situatie is."

Toch blijft de Brugse schepen geloven in het dossier. "Het wordt na al die jaren steeds moeilijker om positief te blijven maar toch blijf ik geloven in een goede afloop van dit dossier zodat we het Brugse voetbal ook in de toekomst verder op de kaart kunnen zetten."