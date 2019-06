Vergunning voor kabelbaan op Vijverhof

Bewoners in de buurt toonden recent hun bezorgdheid voor overlast. De gemeente waarschuwt wel en zegt dat het een tijdelijke vergunning is, enkel voor deze zomer. De uitbater van het Vijverhof, die ook in Komen de skipiste uitbaat, wacht nog even af over hoe hij reageert op de tijdelijke vergunning. Hij zat eerder al met een Duitse kabelbaanbouwer samen om te kijken welke installatie mogelijk is op de vijver.

Pas over enkele weken pakt hij uit met de concrete plannen. De gemeente Wevelgem meent dat Het Vijverhof deze zomer mag proberen wat mogelijk is, maar dat het project na het seizoen geëvalueerd moet worden.

BEKIJK OOK: