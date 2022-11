Vergunning voor 3 windmolens in Pittem vernietigd

In Pittem is de omgevingsvergunning voor drie windmolens vernietigd. Dat zegt de gemeente Pittem die protesteerde tegen de plannen.

“De Raad voor Vergunningsbetwistingen deed in arrest van 27 oktober 2022 uitspraak over het verzoekschrift van het gemeentebestuur van Pittem tot vernietiging van de eerder door de minister van omgeving verleende omgevingsvergunning aan bv Windkracht Vlaanderen/Luminus nv voor het bouwen en exploiteren van drie windturbines met bijhorende transformatoren, aan de N37 (Bergstraat, Vijfstraat, Veldstraat) in Pittem”, zegt de gemeente in een persbericht.

"Tegen wijds karakter van omgeving Pittemberg"

Burgemeester Denis Fraeyman : “We kregen bericht dat met dit arrest de omgevingsvergunning voor de drie windturbines in Pittem wordt vernietigd. De Raad bevestigt met andere woorden de argumentatie van het gemeentebestuur dat het landschap rond Pittemberg relatief vrij is van bebouwing en een wijds karakter vertoont en dus niet verenigbaar is met dergelijke installaties. Daarnaast treedt de Raad ook onze stelling bij dat de vergunning gebrekkig is gemotiveerd.”

De minister kan binnen drie maanden een nieuwe beslissing te nemen, al is het niet zeker dat er een nieuwe beslissing komt. Het gemeentebestuur van Pittem volgt het dossier verder op.