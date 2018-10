De directie en ouders van het kleuterschooltje De Lisblomme in Zwankendamme vrezen voor de toekomst van hun school.

De wijkafdeling telt vandaag 7 kindjes in de eerste, tweede en derde kleuterklas en worden door een kleuterjif worden opgevangen. Maar als er niet snel minstens vier kinderen bijkomen dan dreigt te sluiting. De ouders van de kindjes die er zitten, willen absoluut dat de school open blijft. Volgens hen is de school te knus, te apart en te gezellig om zomaar te verdwijnen.