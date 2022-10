Door het gebruik van de nieuwste technologie, zoals een VR-bril, is de geschiedenis opnieuw tot leven gewekt. Een fietsroute en expo sturen je als bezoeker terug in de tijd, exact zoals het vroeger was.

Het zijn die verschillende invalshoeken van het archeologisch onderzoek die de jury ervan overtuigd heeft dat de onderzoekers de prijs hebben verdiend.

BEKIJK OOK: "Verdwenen Zwinhavens" (26/06/2021):