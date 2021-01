Flandrien Kaas heeft een nieuwe productielijn en rijpingszaal in gebruik genomen. Daardoor kan de Wervikse kaasmakerij haar productie verdubbelen tot 500 bollen per dag.

Het gaat om een investering van 3,5 miljoen euro, de grootste investering ooit. Het bedrijf slaagt erin om een ambachtelijk product toch op grotere schaal te gaan produceren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, vindt minister Crevits. Investeren in volle coronatijd is niet dom, zegt ze, want de consument koopt nu meer bewust lokaal. Flandrien Kaas is pas gestart in 2013. Het bedrijf won al verschillende prijzen, onder meer al zeven keer een world cheese award.