Verdubbeling assistentiewoningen in Zwevegem

Op de voormalige Bekaertsite in Zwevegem verrijst stilaan een nieuwe woon-, werk- en winkelzone. Voor ouderen zijn er maar liefst 50 assistentiewoningen. De woningen zijn niet alleen aangepast, de bewoners kunnen ook hulp krijgen. Met de realisatie is het aantal assistentiewoningen in de...

De Courbe is een nieuw project met 50 assistentiewoningen van het OCMW in Zwevegem. Het gaat om een residentiële opvang van 65 plussers midden in het centrum. In de loop van volgende maand trekken de eerste bewoners in hun nieuwe assistentieappartement. De vraag naar opvang en aangepast wonen is groter dan het aanbod in Zwevegem, maar De Courbe niet louter een prestigeproject zijn. De assistentiewoningen moet betaalbaar blijven.

Alle bewoners krijgen assistentie in nood. De flats zijn uitgerust met oproepsystemen, die ze dag en nacht kunnen gebruiken. En dan komt de assistentie vanuit het nabijgelegen woonzorgcentrum.