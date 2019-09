Verdediging van tafelschuimster wil psychiatrisch onderzoek

De vrouw legde het afgelopen jaar al een indrukwekkend parcours af. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De tafelschuimster bestelt meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten. Vaak drinkt ze daarbij cognac, koffie of frisdrank.

Op enkele maanden tijd stapelde W. de verstekveroordelingen op. In totaal werd ze al tot meer dan honderd maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Op 18 juli werd ze opgesloten in de gevangenis, toen een groot deel van haar straffen definitief werd. Sindsdien wordt ze wel bijgestaan door een advocaat. Woensdag moet ze zich verantwoorden voor een feit op 18 juni in Brugge. Toen kon ze twee belegde pistolets, twee koffies en een cola niet betalen. In totaal ging het om 13,40 euro.

Dakloos en psychische problemen

Het openbaar ministerie benadrukte dat altijd naar alternatieve oplossingen werd gezocht. Op 11 mei praatte procureur Frank Demeester op zijn bureau zelf anderhalf uur met de tafelschuimster. Hij wees haar erop dat de gevangenis onvermijdelijk dreigde te worden. "Maar ze is feiten blijven plegen. Ik heb haar toen trouwens een koffie aangeboden. Die was gratis, maar ze heeft hem geweigerd." De verdediging legde uit dat Nadine W. sinds haar jeugd met psychische problemen kampt. Een kleine tien jaar geleden werd ze bovendien dakloos. "Ze heeft een geschiedenis van psychoses, dat is toch wel ernstig", aldus meester Peter Gonnissen. De advocaat vroeg om zijn cliënte te laten onderzoeken door een gerechtspsychiater, met het oog op een eventuele internering. Een internering is volgens het OM echter onmogelijk, omdat ze geen gevaar vormde voor derden. Als ze ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt, zou ze dan wel kunnen vrijgesproken worden.

Ondergeschikt drong meester Gonnissen aan op opschorting van straf. "Met al die bijkomende dossiers zullen we anders misschien aan tien jaar komen", klonk het. In principe kan de rechter op basis van de eerdere veroordelingen uit dezelfde periode oordelen dat een bijkomende straf niet noodzakelijk is.

De rechter doet uitspraak op de zitting van 2 oktober. Ook donderdag en vrijdag staan nog processen tegen de tafelschuimster gepland.